Ex Milan – Pirlo torna alla Juventus: ecco il nuovo ruolo

ULTIME NEWS – Andrea Pirlo torna alla Juventus. Dopo aver lasciato il club bianconero nel 2015, l’ex centrocampista del Milan ha deciso di iniziare la sua nuova avventura da allenatore.

Pirlo, infatti, sarà l'allenatore dell'Under 23 della Juventus, succedendo così a Fabio Pecchia, vincitore della Coppa Italia di Serie C e capace anche di portare la squadra bianconera ai playoff. Pirlo, che ha conseguito il patentino per allenare le formazioni giovanili e le prime squadre fino alla Serie C, secondo gazzetta.it avrebbe già chiamato Roberto Baronio per affidargli il ruolo di vice-allenatore.

