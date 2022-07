Ex Milan, Maxi Lopez acquista il Birmingham City: i dettagli

Maxi Lopez , ex attaccante argentino, assieme ad un uomo d'affari grande tifoso dei Blues, è il nuovo proprietario del Birmingham City , club della Championship inglese. Il passaggio di consegne alla 'Galina de Oro' e a Paul Richardson , businessman che possiede il marchio di abbigliamento Hera Clothing, è avvenuto in extremis.

Laurence Bassini, già proprietario del Watford, infatti, sembrava favorito. Quest'ultimo doveva concludere l'acquisto del Birmingham entro il 1° luglio, ma non ha rispettato la deadline. La cifra dell'affare non è stata resa nota ma dovrebbe comunque aggirarsi sui 44 milioni di euro. Per Maxi Lopez, dunque, una nuova avventura nel calcio, da proprietario del Birmingham. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.