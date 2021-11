Ex Milan, Mandzukic entra a far parte dello staff della Croazia

Nuova avventura per Mario Mandzukic, ex attaccante del Milan: il croato è entrato a far parte dello staff tecnico del ct Dalic

Salvatore Cantone

Nuova avventura per Mario Mandzukic. L'ex attaccante del Milan, infatti, è entrato ufficialmente nello staff tecnico della Croazia. Ad annunciarlo la federazione croata attraverso i propri account social. Mandzukic, dunque, dopo aver appreso gli scarpini al chiodo, è pronto a voltare pagina. Ricordiamo che Mario ha totalizzato ottantanove presenze e realizzato 33 gol con la maglia della Croazia, Mandzukic, inoltre, ha conquistato la medaglia d'argento nel Mondiali in Russia, nel 2018. Milan, ecco le notizie più importanti di oggi: in primo piano il mercato e un rientro importante.