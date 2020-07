Ex Milan, Legrottaglie esonerato dal Pescara: ecco il suo bilancio

ULTIME NEWS – Nicola Legrottaglie, ex giocatore fra le altre di Milan e Juventus, è stato esonerato dal Pescara in seguito alla sconfitta contro la Cremonese dell’altra sera.

Subentrato a Luciano Zauri a fine gennaio, Legrottaglie ha ottenuto 13 punti in 13 partite. Un bottino non soddisfacente per la società abruzzese che ha deciso di sollevarlo dall’incarico. Al posto di Legrottaglie sulla panchina del Pescara, è in arrivo Andrea Sottil, che ha risolto il suo contratto con il Catania.

