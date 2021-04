Ex Milan, il Bayern Monaco pensa ad Allegri | Calcio News

Secondo i colleghi di SportMediaset, Massimiliano Allegri, ex tecnico di Milan e Juventus, potrebbe andare al Bayern Monaco

Massimiliano Allegri torna in panchina? E' questa l'indiscrezione lanciata dai colleghi di SportMediaset. L'ex tecnico di Milan e Juventus, infatti, potrebbe diventare presto i nuovo allenatore del Bayern Monaco. Hans Dieter Flick saluterà il club bavarese per allenare la nazionale tedesca, e dunque il Bayern dovrà decidere il suo nuovo allenatore. In pole position ci sarabbe Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ma attenzione appunto anche da Allegri. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro l'ex tecnico rossonero, dopo due anni di pausa, vuole tornare protagonista su una panchina importante.