ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con un post su Instagram, Alberto Gilardino ha comunicato che lascerà l’incarico di allenatore della Pro Vercelli.

L’attaccante ex Milan, ha voluto ringraziare tutta la società e tutti i giocatori che ha allenato in questa stagione appena finita. Per Gilardino ora è tempo di nuove sfide, infatti, diversi club di Serie B sono interessati ad ingaggiarlo.