Galliani su Donnarumma: “200 presenze con il Milan a 21 anni è pazzesco”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervistato da Tuttosport, l’amministratore delegato del Monza, nonché ex del Milan, Adriano Galliani, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del traguardo delle 200 presenze con il Milan che raggiungerà stasera contro il Sassuolo.

Galliani ha detto: “Ho grande affetto per Donnarumma. Gli ho fatto firmare il suo primo contratto da professionista e l’ho visto esordire. Gli voglio bene, sono felice per lui. È un talento pazzesco e devo ringraziare Mauro Bianchessi, straordinario talent scout che mi disse che non potevamo perderlo, mentre stava andando all’Inter. Gigio è nel mio cuore, è un ragazzo fantastico. Talento precoce, straordinario e lo sta dimostrando. 200 partite nel Milan a 21 anni è qualcosa di incredibile, pazzesco. Non mi perdo mai le partite del Milan e gli auguro ogni bene”.

