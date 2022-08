Ex calciatore di Serie A entra in una casa e spara: arrestato

Violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di “arma da guerra”: sono queste le accuse per l'ex Serie A Ezequiel Cirigliano

Violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di “arma da guerra”: sono queste le accuse per l'ex Serie A Ezequiel Cirigliano. Il 30enne, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Cynthialbalonga in Serie D, ha un passato anche all'Hellas Verona. Una meteora nel massimo campionato, ma nelle ultime ore il suo nome è tornato prepotentemente alla ribalta.