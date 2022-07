Europei femminili, Italia-Francia 5-1: pesantissima sconfitta per le Azzurre

A Rotherham non c'è quasi mai partita. L'unica vera occasione per l'Italia arriva nei primissimi istanti di gioco con Barbara Bonansea. La giocatrice della Juventus, sola davanti al portiere francese, calcia rasoterra trovando la deviazione con le gambe. Da qui in poi si gioca praticamente in una sola metà campo. Apre le marcature Geyoro al 9', poi la rete di Katoto al 12', Cascarino al 38', ancora la Geyoro per due volte prima dell'intervallo (40' e 45'). C'è da dire che anche la difesa dell'Italia ci mette del suo, con diversi errori di Gama e del portiere Giuliani in occasione delle reti transalpine.