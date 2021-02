E’ morto Mauro Bellugi: aveva 71 anni | Calcio News

E’ morto Mauro Bellugi

E’ arrivata in redazione una notizia molto triste alla vigilia del derby Milan-Inter. E’ morto Mauro Bellugi. L’ex giocatore nerazzurro si è spento all’età di 71 anni.

Bellugi, nello scorso dicembre, aveva subito l’amputazione ad entrambe le gambe. Era stato ricoverato per problemi legati all’anemia mediterranea ed era risultato pure positivo al coronavirus. Bellugi era ancora in ospedale, dove stava svolgendo la riabilitazione. Condoglianze da parte di tutta la redazione di Pianetamilan alla sua famiglia. Ciao Mauro!

