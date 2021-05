Dalla Spagna: “SuperLega, le sanzioni di Ceferin per Juve, Real e Barça”

Alexsander Ceferin, Presidente della UEFA, avrebbe già deciso le sanzioni da infliggere ai tre club che non hanno lasciato la SuperLega

Alexsander Ceferin, Presidente della UEFA, avrebbe già deciso come sanzionare i tre club che non hanno abbandonato la SuperLega, ovvero la Juventus, il Real Madrid ed il Barcellona. Secondo quanto riferito dal giornalista iberico Juan Antonio Alcala di 'Cadena Cope', infatti, la UEFA escluderà le tre squadre dalle coppe europee per i prossimi due anni. La decisione sarà comunicata dopo la finale della Champions League 2021, in programma il prossimo 29 maggio a Istanbul (Turchia).