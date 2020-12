Dalla Spagna: Hakimi, Inter in ritardo sulla prima rata al Real Madrid

Ultime Calcio News: Hakimi, Inter in ritardo sulla prima rata

CALCIO NEWS – Novità di mercato in casa Inter. Secondo quanto viene riportato da El Confidencial, la società nerazzurra non avrebbe ancora versato la prima rata da 13 milioni di euro al Real Madrid per Hakimi. L’esterno marocchino è arrivato all’inizio di questa stagione in Italia dopo l’esperienza al Borussia Dortmund.

Questo ritardo, in ogni caso, non ha minato il rapporto tra i due club. L’Inter avrebbe spiegato al Real Madrid che il ritardo è dovuto ai problemi del coronavirus, che ha messo purtroppo in ginocchio tante tante società. Gli spagnoli hanno mostrato la massima comprensione. I soldi per Hakimi, comunque, arriveranno al più presto. Calciomercato Milan: Luis Alberto, contatti con la Lazio. VAI ALLA NOTIZIA>>>