Dalla Spagna: Barcellona, Aguero potrebbe dire addio al calcio

Dalla Spagna lanciano una notizia clamorosa: il Kun Aguero potrebbe ritirarsi dal calcio. L'aritmia cardiaca sarebbe più grave del previsto

Notizia clamorosa proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riferito da Radio Catalunya, El Kun Aguero potrebbe dire addio al calcio giocato. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l'aritmia cardiaca dell'attaccante sarebbe più grave del previsto e dunque per questo motivo l'ex Manchester City non potrebbe più giocare al calcio. Ricordiamo che Aguero si era fermato il 30 ottobre scorso durante Barcellona Alaves per un dolore al petto. Gli accertamenti avevano messo in evidenza un'aritmia cardiaca, da tenere sotto controllo. Vedremo se sarà lo stesso Aguero, molto attivo sui social, a fornire delle notizie in merito. Intanto ecco la nostra esclusiva con Billy Costacurta. Ecco cosa ha detto.