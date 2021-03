Dalla Germania – “Rangnick, possibile ritorno allo Schalke 04” | News

Ralf Rangnick, che meno di un anno fa era ad un passo dalla panchina del Milan, potrebbe tornare allo Schalke 04. Ma nelle vesti di dirigente

Daniele Triolo

Tifosi del Milan, ricordate Ralf Rangnick? Già, proprio lui, l'ex allenatore di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia che, soltanto la scorsa estate, sembrava ad un passo dalla panchina rossonera in sostituzione di Stefano Pioli? In lizza per un'eventuale sostituzione di Joachim Löw alla guida della Germania, Rangnick potrebbe ripartire, dopo il suo addio alla 'Red Bull', dove era responsabile dell'area sportiva del gruppo austriaco, dalla seconda divisione tedesca.

In Germania, infatti, si vocifera di un prossimo ritorno di Rangnick allo Schalke 04. Non da tecnico, come era avvenuto per due volte, nel 2004-2005 e nel 2011, bensì da direttore tecnico con pieni poteri sul mercato. Il club di Gelsenkirchen, dopo qualche iniziale smentita, non ha più potuto nascondere come, effettivamente, i dialoghi tra Rangnick e la dirigenza dei 'Königsblauen' stiano andando avanti. Ed anche in maniera più che positiva.

Lo Schalke 04, al termine di questa stagione, salvo miracoli retrocederà in 2. Bundesliga. La squadra allenata ora dall'ex calciatore greco Dīmītrīs Grammozīs è ultima in classifica in Bundesliga, con appena 10 punti in 25 giornate, frutto di una sola vittoria, 7 pareggi e ben 17 sconfitte. La zona salvezza, per i 'Knappen', dista la bellezza di 12 lunghezze. Ecco perché, qualora Rangnick accettasse di tornare ora allo Schalke 04, riceverebbe un 'bonus retrocessione' oltre allo stipendio di un milione di euro netto precedentemente garantito a Jochen Schneider.

Quindi, per la prossima stagione nella seconda divisione, Rangnick potrebbe spendere sul mercato per lo Schalke 04 ben 35 milioni di euro per allestire una squadra che possa risalire immediatamente e tornare competitiva nel giro di breve tempo.