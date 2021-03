Milan, eliminazione ingiusta. Arbitraggi decisivi, eppure… | News

Il Milan è uscito immeritamente dall'Europa League contro il Manchester United: decisivi gli episodi arbitrali

Soffermiamoci però per una volta anche su un altro aspetto. Il Milan, giustamente, non ha cercato alibi, in primis il suo allenatore, ma questa eliminazione è davvero ingiusta. Non solo dal punto di vista del gioco, ma anche per gli episodi arbitrali. Certo, non possiamo aver alcun tipo di certezza, ma il gol annullato a Kessie(il tocco di mano non si vede) all'Old Trafford avrebbe cambiato completamente la gara, e ieri nel finale c'era un rigore su Zlatan Ibrahimovic. Oltre al danno, la beffa: all'andata il VAR è intervenuto per annullare un gol regolare, mentre al ritorno l'arbitro non è stato chiamato. Curioso, considerando che il fallo meritava quantomeno di essere visto al monitor.