Croazia, il C.T. Dalic rinnova fino al 2024: è in contrasto con Rebic

Zlatko Dalic, C.T. della Croazia, ha prolungato il suo contratto con la locale federazione. Ante Rebic perde il giro della Nazionale?

Il classe 1993, infatti, non viene convocato da un bel po' in Nazionale proprio per dei contrasti con Dalic e, sicuramente, il fatto che il C.T. abbia rinnovato per altri tre anni il suo accordo con la federazione non lascia presagire nulla di buono per il numero 12 del Milan. Non è escluso che i contrasti vengano appianati e che Rebic torni in Nazionale: staremo a vedere chi dei due farà il primo passo. Milan, tutte le news più importanti di mercoledì 8 dicembre 2021 >>>