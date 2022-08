Cristiano Ronaldo ci ricasca: lascia lo stadio prima della fine della partita

Il fuoriclasse portoghese, a quel punto, ha preferito non aspettare la fine della partita ed ha abbandonato lo stadio. Un comportamento simile lo ebbe anche alla Juventus, quando Sarri lo sostituì durante la partita col Milan del novembre 2019. Un chiaro segnale che qualcosa non va nel rapporto con il Manchester United, tant'è che Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto la cessione. L'ingaggio faraonico, però, lo rende praticamente irraggiungibile per quasi qualunque squadra del mondo. Per la cronaca, il Manchester United non è andato oltre l'1-1 contro il Rayo Vallecano (in gol l'ex Atalanta Amad Diallo). Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>