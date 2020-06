Coronavirus – Uefa, torna la quarantena a Lisbona: Ceferin preoccupato

ULTIME NEWS – Dopo aver ufficializzato da qualche giorno che le ‘Final 8’ di Champions League si disputeranno a Lisbona negli stadi del Benfica e dello Sporting, ora la UEFA appare preoccupata per quanto sta succedendo in Portogallo.

La questione è che il Governo portoghese ha deciso di riattivare la quarantena per la regione di Lisbona per via di un nuovo aumento dei casi di Coronavirus. Manca ancora un mese e mezzo circa alla ripresa della competizione, ma Aleksander Ceferin e i suoi uomini, dovranno inevitabilmente monitorare la situazione. Le sfide di Champions League per assegnare la coppa dalle grandi orecchie sono in programma tra il 12 e il 23 di agosto. A riportare la notizia sono i colleghi di Calcio e Finanza.

