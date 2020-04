Coronavirus – UEFA: “Non annullate i campionati come fatto in Belgio”

ULTIME NEWS – A seguito della decisione presa ieri in Belgio da parte della Jupiler Pro League di concludere definitivamente il campionato e di assegnare il titolo al Bruges (squadra saldamente in vetta al momento della sospensione), l’UEFA ha fatto seguito, lasciando trapelare alcune cosa importanti.

Il Presidente Aleksander Ceferin, ha fatto sapere di non aver gradito tale decisione e invita le altre Federazioni e non imitare il Belgio. Il rischio? Non far partecipare le squadre di quel campionato alle coppe europee. “La UEFA – come si legge nel comunicato – si riserva il diritto di non ammettere i club a partecipare alle competizioni europee nel 2020-2021, in conformità con i regolamenti applicabili”. Insomma, la situazione del calcio europeo legato al Coronavirus, è sempre più complicata.

Nel frattempo, in casa Milan, prende piede una suggestiva ipotesi di mercato che coinvolgerebbe Lucas Paqueta. Per saperne di più continua a leggere >>>

