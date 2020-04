Coronavirus – UEFA, c’è il piano per finire le coppe europee ad agosto

ULTIME NEWS – Come riporta il The Sun, la UEFA ha in mente un nuovo piano per portare a termine la Champions League e l’Europa League dell’attuale stagione.

Da Nyon filtra l’indiscrezione che le due coppe potrebbero essere completate in tre settimane durante il mese di agosto. Il tutto si disputerebbe sempre a porte chiuse, garantendo in ogni caso la copertura televisiva. I possibili format di conclusione che la UEFA sta pensando di adottare sarebbero 3:

1) FINAL 8

Sembra la soluzione più difficile da attuare visto che sembra arduo poter riunire otto squadre in un’unica città. Ad ogni modo si recupererebbero gli ottavi mancanti e poi le 8 qualificate ai quarti si sfiderebbero in gare secche in un’unica sede.

2) FINAL 4

È una versione semplice rispetto all’ipotesi del punto 1: si partirebbe dalle semifinali. 11 partite in tre settimane in un’unica sede scelta sempre dalla UEFA.

3) GARE SECCHE

Tutte le partite in massimo 3-4 settimane, recuperando prima le gare di ritorno degli ottavi che mancano. Poi i quarti e le semifinali si disputerebbero in gara unica sino ad arrivare alla finale.

