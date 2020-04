Ibrahimovic, stamattina altro allenamento con l’Hammarby

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘repubblica.it‘, questa mattina Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan, si è allenato per la seconda volta con l’Hammarby, club di cui possiede il 25% delle quote.

Ibrahimovic, che si trova a Stoccolma, in Svezia, per trascorrere la quarantena, ha quindi dato seguito alla seduta di allenamento sostenuta venerdì, che era facoltativa ed in solitaria.

Quella sostenuta stamattina, al contrario, era invece una seduta di allenamento ufficiale, in gruppo, della compagine biancoverde dell’Hammarby, che spera in un approdo di Ibrahimovic per l’ultima stagione della sua carriera, alla scadenza del suo contratto con il Milan.

Ibrahimovic, secondo quanto ci risulta, vorrebbe continuare a giocare un altro anno in Serie A. Ma il suo procuratore Mino Raiola sarà d'accordo?