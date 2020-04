Coronavirus – Serie A, solo per ripartire servono 1400 tamponi

ULTIME NEWS – Il mondo del calcio, passo dopo passo, si sta avvicinando alla ripresa degli allenamenti. All’orizzonte c’è una possibile ripartenza anche della Serie A, oltre che della semplice attività fisica dei calciatori.

Il protocollo che i medici della FIGC hanno stilato, stabilisce le regole e le misure precauzionali che tutte le squadre devono mettere in atto per evitare di diffondere ulteriormente il Coronavirus. Ma per fare tutto ciò, come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, prima che la macchina “Calcio” si rimetta in moto, servono circa 1400 tamponi. I tamponi saranno effettuati non solo sui calciatori, ma anche su tutti gli altri addetti ai lavori che operano a stretto contatto con i giocatori.

