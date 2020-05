Coronavirus – Serie A, la Lega non fa sconti a Sky per i diritti TV

ULTIME NEWS – Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Lega di Serie A non farà sconti a Sky per quel che riguarda i pagamenti dell’ultima parte (circa 213 milioni) dei diritti TV per la stagione 2019/2020.

Il colosso televisivo di Rogoredo, ha chiesto ai club uno sconto del 15/18% (circa 32 milioni di euro). Ma la risposta della Serie A è stata quella di un secco no. Continua il braccio di ferro fra le parti, con Sky che ha anche minacciato di non pagare. Altra ipotesi è quella di una dilazione di pagamento di tale somma. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Per quel che riguarda il calciomercato del Milan, per Giacomo Bonaventura, si sarebbe inserito anche il Brescia. Per non perderti nulla al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓