Calciomercato Milan – Il Brescia sogna l’arrivo di Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘calciomercato.com‘ il Brescia di Massimo Cellino sogna, per la prossima stagione, l’arrivo a parametro zero di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista marchigiano che lascerà il Milan dopo sei anni poiché non rinnoverà il contratto con il club rossonero.

Lo ha annunciato lo stesso Presidente delle ‘Rondinelle‘. Bonaventura, però, sembra destinato a restare un sogno per il Brescia. Il calciatore, assistito da Mino Raiola, avrebbe infatti già individuato la squadra dove trasferirsi nella stagione 2020-2021 e per la quale, addirittura, avrebbe detto di no all’Atalanta, club in cui si era formato ed aveva debuttato nel grande calcio. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>