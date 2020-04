Coronavirus – Serie A, chi è ancora positivo e chi no: ecco la situazione

ULTIME NEWS – La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, fa il punto per quel che riguarda i contagiati da Coronavirus in Serie A.

Vediamo nel dettaglio come stanno i calciatori colpiti dal CoVid19. In casa Juventus, Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono risultati nuovamente positivi anche al tampone di controllo, e dunque ancora non sono guariti, mentre Paulo Dybala è ancora in attesa dell’esito. I tre della Fiorentina, Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic, così come i Sampdoriani Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Bartosz Bereszynski, Edgar Barreto e Fabio Depaoli, hanno superato la mattia e sono guariti, risultando negativi ai tamponi di controllo. Anche Mattia Zaccagni del Verona si è ristabilito completamente. In attesa dei risultati del nuovo tampone c’è il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello.

