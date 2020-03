Coronavirus – Sannino non è più l’allenatore dell’Honved

NEWS DALL’ESTERO – È finita male l’avventura di Giuseppe Sannino come allenatore dell’Honved. Il club ungherese, ha reso noto di aver risolto il contratto con Sannino e il suo staff, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Il mister campano, già 3 settimane fa era stato allontanato dalla guida tecnica a seguito di un viaggio di 2 giorni in Italia. Sannino, era stato messo in quarantena visto il dilagarsi del Coronavirus nel nostro paese. L’Honved adesso ha deciso per la risoluzione del contratto. Resta in carica, fino al 30 aprile, soltanto il preparatore atletico Valerio Zuddas. Il resto dello staff farà ritorno in Italia nei prossimi giorni.

Che il Coronavirus stia sconvolgendo la vita di ogni persona è cosa nota. Quello che potrebbe verificarsi è un taglio degli stipendi dei calciatori in Serie A. Per saperne di più sulla situazione del Milan clicca qui >>>

