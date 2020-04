Coronavirus – Premier League, ecco l’idea per finire la stagione

NEWS DALL’ESTERO – Secondo quanto riportato dal Times, i grandi capi della Premier League sono al lavoro per trovare una formula che permetta di concludere il campionato inglese, fermato per l’emergenza Coronavirus, e non bruciare così circa 1 miliardo di sterline (circa 1,2 miliardi di euro) derivanti dai diritti televisivi.

L’ipotesi che attualmente si sta studiando, prevederebbe di disputare tutte le restanti partite della Premier League su un unico campo: quello di Wembley a Londra. L’idea è quella di giocare le rimanenti partite fra giugno e luglio con 4 gare ogni giorno sullo stesso campo. Scontato dire che tutti i match verranno disputati a porte chiuse. La Premier comunque garantirà la massima copertura televisiva trasmettendo tutte le partite in diretta in modo da non perdere gli ingenti diritti TV.

