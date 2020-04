Coronavirus – Lazio, Lotito ha bloccato gli stipendi di marzo

NEWS LAZIO – Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Claudio Lotito ha bloccato gli stipendi per il mese di marzo a tutti i dipendenti del suo club, cioè la Lazio.

Nel bel mezzo del caos del Coronavirus, la questione stipendi è una di quelle più importanti da risolvere. Questo, non solo per i calciatori, ma, soprattutto per i dipendenti dei vari club. La scelta di Lotito rimane discutibile.

In casa Milan invece sono arrivate le parole di Rade Krunic, il quale ha parlato anche dei suoi idoli in rossonero.

