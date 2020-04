Coronavirus – Lazio, Lotito attacca ancora: “I giocatori devono allenarsi”

NEWS LAZIO – Claudio Lotito, Presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, continuando la sua “battaglia” sul fatto che le squadre possono riprendere ad allenarsi.

Le parole di Lotito sono state: “I calciatori sono dotati di una condizione fisica diversa rispetto alla media e vengono sottoposti h24 a controlli medici, potrebbero quindi allenarsi senza mettere a repentaglio la salute propria e delle persone accanto a loro. Con questo, nessuno vuole prendere sotto gamba la salute dei cittadini e dei propri dipendenti. Qui non si tratta di una questione ludica, ma di attività lavorativa. I calciatori sono persone che se vengono bloccate per 2-3 mesi subiscono un trauma e perdono la condizione fisica per giocare. Quindi se ci sono tutti i presupposti, come nel nostro caso a Formello, non c’è alcun rischio di contatto e di contagio”.

E appunto sul centro sportivo di Formello, Lotito aggiunge: “Il nostro centro di allenamento è dotato di tutti i comfort e mezzi di sanificazione, inoltre la struttura è tra le più grandi in Italia. Siamo in possesso da oltre un mese di mascherine, guanti ed occhiali perché già in uso per le attività ordinarie. Tutte queste precauzioni le avevamo già adottate un mese e mezzo fa. Quindi non capisco il motivo per cui non continuare gli allenamenti. Noi rispetteremo tutte le regole, ma non capisco il motivo”.

