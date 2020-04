Coronavirus – Juventus, Rugani e Matuidi sono guariti. Dybala in attesa

ULTIME NEWS – Come viene comunicato dall’ANSA, Daniele Rugani e Blaise Matuidi possono tirare un sospiro di sollievo: i due calciatori della Juventus sono stati dichiarati guariti dal coronavirus. Il difensore centrale e il centrocampista, che erano risultati positivi al Covid-19 a marzo, non sono più sottoposti dunque al regime di isolamento domiciliare. Resta in attesa del risultato del controllo Paulo Dybala, anche lui risultato positivo al coronavirus lo scorso marzo,

Nel frattempo arrivano novità importanti che riguardano Paolo Maldini. Le ultime notizie ci dicono che l’ex capitano del Milan e Ivan Gazidis abbiano ripreso i rapporti dopo gli screzi derivanti dal licenziamento di Zvonimir Boban. Se vuoi sapere i dettagli, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓