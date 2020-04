Coronavirus – Juventus, Dybala quarto tampone: l’esito

NEWS JUVENTUS – Come riportato dai colleghi di El Chiringuito de Jugones, Paulo Dybala è ancora positivo al CoVid19.

La stella argentina della Juventus, dopo aver effettuato il quarto tampone, risulta essere non ancora guarito del tutto. Dybala, che ha scoperto di avere il Coronavirus lo scorso 21 marzo, si trova da 40 giorni in quarantena nella sua casa di Torino e aspetta ancora di vedere la fine di questo brutto periodo che sta passando.

E nel frattempo sono arrivate altre dichiarazioni di Adriano Galliani in merito alla possibile ripartenza del calcio in Italia. Per saperne di più continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓