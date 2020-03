Coronavirus – Fiorentina, da domani allenamenti sospesi

NEWS FIORENTINA – Anche la Fiorentina ha sospeso, a partire da domani, gli allenamenti della Prima Squadra. A riportare la notizia è lo stesso club viola sul proprio sito ufficiale. Il centro sportivo ‘Davide Astori’ rimarrà chiuso a tutti i dipendenti della Fiorentina e non solo per i giocatori.

Il provvedimento non ha scadenza per ora e varrà fino a data da destinarsi. Nel frattempo, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato anche della Serie A. Per conoscere le sue parole continua a leggere >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android