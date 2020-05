Coronavirus – Dalla Spagna: Remiro è risultato positivo

NEWS DALL’ESTERO – Il portiere del Real Sociedad Alex Remiro, è risultato positivo al Coronavirus.Il calciatore classe 1995, è asintomatico ed era già risultato negativo a un tampone effettuato in precedenza. Remiro ieri non ha partecipato all’allenamento della squadra, e adesso si trova in quarantena nella propria abitazione.

Un nuovo caso che rompe i piani della Liga Spagnola. Come in Italia, anche in Spagna, stanno pianificando la ripartenza del loro campionato. A riportare la notizia della positività di Remiro, è l'Ansa. Nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni di Marcello Nicchi, Presidente dell'AIA, sulle nuove norme che il calcio adotterà in vista della possibile ripartenza dei campionati.