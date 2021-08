Coppa d’Africa, sarà Bennacer contro Kessié: il sorteggio dei gironi

Franck Kessié contro Ismael Bennacer. Questo ha detto il sorteggio dei gironi di Coppa d'Africa 2021: Costa d'Avorio opposta all'Algeria

Franck Kessié contro Ismael Bennacer. Questo ha detto il sorteggio dei gironi di Coppa d'Africa 2021: Costa d'Avorio opposta all'Algeria. I due centrocampisti del Milan, come noto, mancheranno per circa un mese. La competizione, infatti, è in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. La speranza dei rossoneri è quella di averli a disposizione prima di quella data. L'intenzione dei due giocatori è totalmente opposta, per ovvie ragioni, come dimostra il tweet di Bennacer.