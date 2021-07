Copa America, il trionfo di Messi e dell’Argentina: Brasile ko in casa

Dopo 28 anni di digiuno, l'Argentina di Messi torna a vincere la Copa America. In finale contro il Brasile decisiva la rete di Angel Di Maria

L'Argentina, infatti, non trionfava in Copa America da 28 anni . Un digiuno lunghissimo, che Messi e compagni sono riusciti a spezzare in casa dei rivali più acerrimi. Un trofeo che era diventato un tabù . Nelle cinque edizioni precedenti della Copa America, infatti, l'Argentina di Messi aveva raggiunto la finalissima per quattro volte , venendo sempre sconfitta .

Una bella rivincita soprattutto per il numero 10 del Barcellona. Tolti il Mondiale Under-20 del 2005 e l'Oro olimpico del 2008 , si tratta del primo trionfo di Messi con la Nazionale. Un trofeo che arriva a 34 anni , contro il Brasile (al Maracanã) e permette all'Argentina di agganciare in vetta all'albo d'oro della competizione l'Uruguay , con 15 vittorie.

Un trionfo che consacra, anche in nazionale, il più grande giocatore al mondo. Messi stravince il faccia a faccia con Neymar e lascia il brasiliano a bocca asciutta. Pur non brillando come al solito (un gol sbagliato a tu per tu con Ederson), la 'Pulce' ha infatti guidato la selezione di un altro Lionel, Scaloni, alla vittoria finale. E lo ha fatto da protagonista in tutto il torneo. Quattro gol e cinque assist, un bottino che dimostra l'imprescindibilità di questo calciatore per l'Argentina.