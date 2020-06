CIES – Correlazione tra allenatori ed ex calciatori: i dati ufficiali

ULTIME NEWS – Il CIES Football Observatory, ha pubblicato la 56esima edizione del report mensile, analizzando le caratteristiche degli allenatori che guidano 1646 squadre provenienti da 110 leghe differenti, in 79 paesi diversi di tutto il mondo.

Lo studio effettuato dal CIES, riguarda principalmente 3 aspetti: l’età, la durata del mandato da allenatore nel club il cui il tecnico opera, e l’origine. Il risultato finale è che “l’allenatore medio” ha meno di 50 anni (48,8 anni di media) e resta in carica per 10 mesi circa (301 giorni di media). Inoltre, l’analisi ci dice che il 65% degli allenatori di oggi, in passato ha fatto il calciatore a livelli professionistici. I difensori sono i più propensi a diventare poi allenatori. Il ruolo meno rappresentato in percentuale, è quello degli ex portieri.

