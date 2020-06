Calciomercato Milan – Accordo con Gotze: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Importante novità di mercato, riportata dai colleghi di Don Balon: “Gotze ha accettato l’offerta del Milan: accordo triennale a 4,5 milioni di euro“. Una notizia che, per certi versi, sarebbe clamorosa. Soprattutto per le cifre contrattuali che vengono riferite.

4,5 milioni sono una cifra altissima, probabilmente esagerata, per un giocatore come Gotze la cui parabola discendente è parecchio nota. Peraltro andrebbe parecchio in disaccordo con le idee societarie rossonere, ovvero di riduzione del monte-ingaggi.

Gotze è un classe 1992, qualche giorno fa ha compiuto 28 anni. Ha un contratto in scadenza questa stagione contro il Borussia Dortmund, dunque presto sarà svincolato. Su di lui ci sarebbero, oltre al Milan, anche Lazio e Nizza. Ricordiamo che Gotze è una sorta di centrocampista offensivo: trequartista o seconda punta. Non un ruolo precisamente definito. Vedremo se sarà un profilo approvato da Rangnick o meno. Rimaniamo scettici sull’operazione, soprattutto per una questione economica.

Secondo il portale ‘todofichajes‘ invece, il Milan sarebbe in pole per Gotze. Ma non si parla di proposta accettata dal tedesco. Le cifre menzionate, però, sarebbero le stesse: contratto fino al giugno 2023 a 4,5 milioni netti l’anno. Ricordiamo che attualmente, al Borussia Dortmund, ne percepisce addirittura 7.

OPERATO MATEO MUSACCHIO: ECCO I TEMPI DI RECUPERO!