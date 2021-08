Champions League, accordo Sky-Amazon per partite in luoghi pubblici

Grazie ad un accordo tra Amazon e Sky, la Champions League sarà interamente visibile nei locali pubblici per il triennio 2021-2024

Importanti novità per quanto riguarda la Champions League 2021-2022: Sky ha annunciato un accordo triennale con Amazon che consentirà a bar, hotel e locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite alle 16 partite trasmesse da Amazon Prime Video. Questo accordo dovrebbe valere fino al 2024, a patto che non cambino le carte in tavola. A riportare la notizia è Calcio e Finanza.