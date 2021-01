Cessione Inter, Ravezzani: “Club in vendita, il motivo è semplice” / News

Cessione Inter, l’opinione di Ravezzani

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato della crisi finanziaria dell’Inter e della possibile cessione della società. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Nessuno è in grado di capire le strategie interne a un gruppo come Suning, così legato al partito comunista cinese. Ma posso dire innanzitutto che non è assolutamente così strategico il calcio italiano per la Cina, né così redditizio per noi. E poi che per me di fatto il club è in vendita, forse lo si doveva capire fin da subito”. Stesso pensiero per Ivan Zazzaroni, che parla di ‘club in default’. Ecco i dettagli >>>