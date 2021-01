Crisi Inter, Zazzaroni: “Il club è vicino al default” | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: Inter, le parole di Zazzaroni

CALCIO NEWS – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Tiki Taka della situazione societaria dell’Inter. Ecco cosa ha detto.

"Quello che sta accadendo alla società? Zhang jr non rientrerà per un po' in Italia. Stanno cercando di trovare dei fondi che possano intervenire. L'Inter è vicina al default. Una rata dei diritti tv riesce a coprire 15 giorni degli stipendi dell'Inter. Dell'Inter ma non solo. Il monte ingaggi della squadra incide per il 63% sui costi".