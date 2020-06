Brescia, Balotelli nuovamente assente all’allenamento

ULTIME NEWS – Mario Balotelli, questa mattina, non si è presentato all’allenamento del suo Brescia previsto per le 9.00.

Una nuova assenza non concordata con il club dunque per ‘SuperMario’. Ieri sera Balotelli era regolarmente presente, mentre questa mattina no. L’assenza odierna andrà a questo punto ad aggiungersi al pacchetto di contestazioni già effettuate dal club al giocatore. Balotelli non vuole la rescissione che il Brescia ha provato a proporgli, e se il club la vuole a questo punto dovrà ricorrere al tribunale. Stasera alle ore 19.00 la squadra avrà un’altra sessione di allenamento. Resta da capire se Balotelli si presenterà o meno al centro sportivo Torbole.

