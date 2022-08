Barcellona-Rayo Vallecano 0-0, annullati tre gol: uno all’ex Milan Kessié

Il Barcellona non va oltre lo 0-0 contro il Rayo Vallecano: annullati due gol ai blaugrana, uno dei quali all'ex Milan Franck Kessié. Inizialmente escluso, l'ivoriano ha fatto il suo ingresso in campo al 73'. All'88' la rete annullata per evidente fuorigioco del centrocampista. Per la cronaca, altri due gol sono stati annullati per altrettante posizioni irregolari: il primo a Lewandowski al 13', il secondo a Radamel Falcao (Rayo) al 95'. L'assedio blaugrana, alla fine, non ha dato i frutti sperati da Xavi, che ha inserito tra gli altri anche Depay (nel mirino della Juventus) e Aubameyang. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>