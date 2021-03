Barcellona, arrestato l’ex Presidente Bartomeu: ecco perché | News

Barcellona, in manette l’ex Presidente Bartomeu

Josep Maria Bartomeu, Presidente del Barcellona per più di sei anni, dal 23 gennaio 2014 al 27 ottobre 2020, è stato arrestato nell’ambito dell’operazione in corso da parte dei Mossos d’Esquadra, in Spagna. Un’operazione iniziata, stamattina, con le perquisizioni nella sede del club catalano. Con Bartomeu, arrestati anche sono Óscar Grau, CEO del Barcellona, e Román Gómez Pontí, responsabile dei servizi legali della società blaugrana.

Lo ha riferito oggi ‘Cadena Ser‘. Gli agenti, nella fattispecie, stanno indagando sullo scandalo ‘Barçagate‘. Di cosa si tratta? Il management di Bartomeu aveva assunto una società che creava contenuti sulle reti e sul web con lo scopo di diffamare le persone critiche nei confronti della gestione del Barcellona. Del ‘Barçagate‘, come si ricorderà, se n’era iniziato a parlare verso la metà di febbraio, quando si è scoperto l’arcano.

Il metodo di pagamento a questa società è ciò che ha portato a un’indagine più approfondita sui conti del Barcellona. Cosa rischiano, ora, Bartomeu e gli altri dirigenti? Le ipotesi riguardano crimini economici che si riflettono nel reato di corruzione. I rapporti, infatti, rivelano che il Barcellona, sotto la guida di Bartomeu, ha compiuto gravi irregolarità finanziarie, come, ad esempio, sovrapprezzi del 600%, aggirando, così, l’organo di controllo.

Oppure, dei licenziamenti 'ad hoc', per evitare i costi di indennizzo ed altri impegni con la previdenza sociale iberica. Adesso spetterà al Giudice stabilire se questa presunta corruzione fosse destinata all'arricchimento personale, individuale di Bartomeu oppure di collettivo, riguardante anche i membri del direttivo del Barça.