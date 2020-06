Balotelli-Brescia: lo scontro continua, interviene anche Raiola

ULTIME NEWS – Fra Mario Balotelli e il Brescia, lo scontro ormai è totale. Dopo le schermaglie dei giorni scorsi per le assenze di Mario agli allenamenti, l’altro ieri è arrivata la replica del club, che non ha fatto entrare il giocatore al centro sportivo per procedere con la giornata lavorativa. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo stesso Balotelli, avrebbe inviato al club una diffida di reintegro in gruppo, oltre alla richiesta di messa in mora per lo stipendio di marzo. La società, dal canto suo, è sorpresa e indignata per il comportamento del giocatore.

In mezzo a questo caos, si è inserito anche il procuratore di Balotelli, Mino Raiola, il quale ha dichiarato: “A me risulta che il Brescia è l’unica società di Serie A che non ha ancora fatto fare il tampone a un proprio calciatore. Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente a una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore. Per colpire uno si mette a rischio tutta la squadra”. A tale proposito, è arrivata la conferma dell’attaccante tramite una storia Instagram. Balotelli ha confermato quanto detto dal Raiola. Lo strappo con il Brescia ormai è insanabile. Nelle prossime settimane ci saranno sviluppi. QUESTA LA STORIA DI BALOTELLI CON IL BRESCIA >>>