VIDEO BRESCIA – Mario Balotelli, classe 1990, ex centravanti del Milan (33 reti in 77 gare con i rossoneri dal gennaio 2013 al giugno 2014 e, successivamente, nella stagione 2015-2016), ha segnato 5 gol in 19 presenze, finora, in Serie A con le ‘Rondinelle‘. Balotelli, quindi, non è riuscito fin qui ad incidere come avrebbe voluto nell’annata del Brescia: il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

