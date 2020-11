Atalanta, Malinovskyi è positivo al coronavirus | Serie A News

Atalanta, Malinovskyi è positivo al coronavirus

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Ruslan Malinovskyi, classe 1993, centrocampista offensivo dell’Atalanta, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato la Federazione Ucraina. È stato infatti pubblicato l’elenco dei calciatori risultati contagiati dal CoVid_19 in vista della gara contro la Svizzera. Partita inizialmente prevista per stasera e poi cancellata.

Malinovskyi dell’Atalanta figura tra questi. L’Ucraina, attualmente, è in quarantena in un hotel di Lucerna. Sta cercando di capire come far rientrare i calciatori presso le rispettive società di appartenenza. Malinovskyi, comunque, non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per Spezia-Atalanta di sabato 21 novembre, ore 18:00. CALCIOMERCATO MILAN, NOVITÀ IMPORTANTI SUL FUTURO DI DOMINIK SZOBOSZLAI >>>