Atalanta, Gasperini pensa alle dimissioni. Le ultime | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: Gasperini pronto a dimettersi?

CALCIO NEWS – Terremoto in casa Atalanta. SportMediaset ha fornito alcuni aggiormenti sul futuro di Gian Piero Gasperini, che stasera allenerà l’Atalanta nella partita decisiva di Champions League contro l’Ajax.

Il tecnico, nei giorni scorsi, ha avuto uno screzio con il Papu Gomez nell’intervallo della partita contro il Midtjylland. Con l’argentino si è schierato apertamente Ilicic, che infatti non è stato convocato per la gara contro l’Udinese (poi non giocata) insieme all’argentino.

Gasperini avrebbe addirittura già presentato le dimissioni, respinte dall'Atalanta. L'allenatore, però, potrebbe nuovamente presentarle – senza possibilità di opposizione – al termine della partita contro l'Ajax. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex tecnico de Genoa non si sarebbe sentito tutelato dal club bergamasco, che non è intervenuto dopo lo screzio con Gomez. Insomma, situazione difficile in casa Atalanta, ma c'è una qualificazione da conquistare.