Atalanta-Alessandria 7-1, subito protagonista il ritrovato Ilicic

L'Atalanta vince in scioltezza l'amichevole al Gewiss Stadium contro l'Alessandria, superata per 7-1. In grande spolvero Josip Ilicic

Carmelo Barillà

L'Atalanta vince in scioltezza l'amichevole contro l'Alessandria, superata per 7-1, con Josip Ilicic grande protagonista. Lo sloveno, per mesi in orbita Milan, ha chiarito con Gian Piero Gasperini e dovrebbe rimanere in nerazzurro. Subito in grande spolvero nel suo primo test da titolare nel pre-campionato.

Due gol di pregevole fattura ed una prestazione che allontana ulteriormente le voci di un suo addio. Le marcature erano state aperte da Scalvini, in gol anche Pasalic. Nella ripresa il rigore di Muriel e le firme di Gosens e Toloi. Di Arrighini il gol della bandiera dell'Alessandria. Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.