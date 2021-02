Arrestato Sartor, ex difensore di Juve e Inter: il motivo | News

Sartor beccato con 106 piante di marijuana

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, l’ex difensore di Juventus e Inter Gigi Sartor è stato arrestato nella giornata di oggi. Il 46enne è stato beccato dalla Guardia di Finanza mentre curava, insieme ad un suo complice, le sue 106 piante di marijuana a Lesignano Palmia. Il nativo di Treviso adesso si trova agli arresti domiciliari.

In passato, Sartor è stato arrestato nel 2011 perché è stato al centro dello scandalo calcioscommesse. L’ex calciatore fungeva da intermediario tra il gruppo di Bologna e quello di Singapore nella gestione dei soldi delle scommesse di vari campionati italiani avvenute nella repubblica asiatica. Nel 2015 per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, venne condannato a 9 mesi di reclusione più il pagamento dei danni e delle spese legali.

Riguardo il calcio giocato, ha vinto 2 Coppe Italia con il Parma e una con il Vicenza; una Supercoppa Italiana con il Parma; 3 Coppe UEFA con Juventus, Inter e, ancora una volta, Parma. Con la Nazionale, invece, ha vinto un Europeo Under 21 nel 1996.