Amichevole Italia-Moldavia 6-0: goleada azzurra al Franchi

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Amichevole finita in goleada all’Artemio Franchi di Firenze tra Italia e Moldavia. Gli azzurri vittoriosi per 6-0 nel test-match.

Il primo tempo si è chiuso sul 5-0 con i gol di Cristante, Caputo, doppietta di El Shaarawy (più un autogol). Dominio azzurro netto, da registrare il primo gol con la maglia dell’Italia di Ciccio Caputo, 33enne bomber del Sassuolo. Gli altri due marcatori sopracitati, invece, sono due ex Milan. Nel secondo tempo tanti cambi da una parte e dall’altra, ma c’è il tempo per il primo gol azzurro anche per Domenico Berardi. Finisce 6-0 per l’Italia, un risultato rotondo, importante, anche se solo in amichevole.

“Bisogna essere ottimisti, in questo momento come nella vita, altrimenti non si vive più. Caputo a Euro 2021? Dipenderà da lui. Si muove bene davanti, spero di avere molti giocatori a disposizione per l’Europeo”. Queste le parole di Roberto Mancini nel post-partita ai microfoni di Rai Sport.

